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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,606161...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,606161 12,68 Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,035515 2,13 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 306,139182 0,42 Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu 0,014563 0,13 İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023814 0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021040 0,46 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022152 0,25 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,325532 0,11 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,515124 0,09 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,529299 0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036471 1,82 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,788947 1,28 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,222705 0,76 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033801 0,69 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030346 0,60 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,926677 2,18 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,044083 0,93 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,078095 0,83 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,415458 0,52 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,088963 0,43 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,170662 1,17 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028588 0,93 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,923908 0,46 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025473 0,45 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,362249 0,25 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Şeker Port. Altın Fonu 0,032967 0,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,448529 0,07 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,450580 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 225,505215 0,06 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,480820 0,06 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,017855 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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