Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,424767 0,74 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 266,972330 0,74 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,187922 0,72 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,611941 0,71 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,174112 0,66 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,090887 0,19 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,421243 0,12 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,143610 0,12 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,451032 0,08 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,530524 0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,909399 1,95 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,822954 1,56 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041275 1,20 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,775965 1,11 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,157105 1,10 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,953852 2,93 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038089 0,88 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,223245 0,62 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,021072 0,57 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,405098 0,56 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,458623 0,56 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025581 0,42 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030093 0,41 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,239139 0,32 Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,059695 0,21 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 20,489433 0,36 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 205,669631 0,34 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,132451 0,01 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,819461 0,19 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 55,007562 0,19 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,017889 0,19 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 58,182097 0,19 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 19,542003 0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

