Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,133796 1,53 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,054450 1,46 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031943 1,41 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,047015 1,38 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035708 1,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021354 2,39 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027920 1,41 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021765 1,23 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050340 1,11 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,055592 1,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,972805 1,67 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080412 1,58 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,250852 1,56 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041918 1,56 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016731 1,38 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,005607 1,04 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,823541 0,91 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064400 0,82 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,118823 0,79 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,429471 0,77 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031626 1,52 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016571 1,49 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,880664 1,48 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020128 1,45 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,054235 1,40 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,029262 1,51 TEB Portföy Altın Fonu 0,056165 1,50 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023188 1,49 HSBC Portföy Altın Fonu 2,046813 1,48 İş Portföy Altın Fonu 0,025838 1,46 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,481929 0,10 İş Portföy Para Piyasası Fonu 226,097095 0,08 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,452150 0,06 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,243640 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,822500 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

