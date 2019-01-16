Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020646 1,10 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,189699 1,10 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 92,804892 0,89 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040729 0,78 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,427001 0,69 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013697 1,38 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,331399 0,33 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,094606 0,30 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,147569 0,23 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,426084 0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,187335 2,27 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,211010 1,99 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100900 1,87 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042648 1,74 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081710 1,61 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,446443 1,19 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038688 1,16 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,318728 1,11 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,855093 0,94 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,029243 0,86 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038248 1,23 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025908 1,08 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028721 0,75 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030226 0,56 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,929184 0,54 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,017912 0,07 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 55,079381 0,07 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 58,256406 0,07 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,825715 0,07 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,482246 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

