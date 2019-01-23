Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031686 0,43 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035066 0,32 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,406142 0,32 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045763 0,32 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,055505 0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,482229 0,50 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,110661 0,33 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,301386 0,23 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020945 0,14 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,437111 0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091187 3,23 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047769 2,92 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107770 2,36 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,594490 2,33 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,258775 2,28 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,831060 1,58 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041025 1,45 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,332690 1,36 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,000000 1,34 Halk Portföy Karma Fon 61,461379 1,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029858 0,88 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,220394 0,87 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039722 0,78 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,873016 0,68 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,959847 0,62 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,054048 0,38 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022323 0,38 Deniz Port. Altın Fonu 0,028171 0,38 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019016 0,38 HSBC Portföy Altın Fonu 1,971384 0,37 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,847924 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,046722 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017998 0,06 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,533498 0,06 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,505853 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

