Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,442990 0,74 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,194761 0,54 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,634840 0,48 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042028 0,47 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,180358 0,47 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013676 0,62 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022104 0,61 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,566137 0,30 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,123434 0,24 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,547612 0,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030417 1,66 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,209165 1,37 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019411 0,98 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040361 0,97 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,409212 0,92 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016799 0,90 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043394 0,81 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,246910 0,69 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,418296 0,61 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,515307 0,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027660 1,34 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,909823 1,10 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,462145 0,59 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031555 0,52 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,603237 0,34 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 55,586218 0,07 ING Portföy Para Piyasası Fonu 79,418010 0,07 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018077 0,07 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,872186 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,018371 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

