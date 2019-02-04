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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 504,621828 0,93...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 504,621828 0,93 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183653 0,33 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 141,534356 0,33 Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,019699 0,31 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,453097 0,27 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013722 2,19 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,577245 0,17 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,557652 0,16 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,455775 0,08 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,171691 0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,321873 0,22 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,417889 0,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,988055 0,41 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,503043 0,40 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,600988 0,31 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,048084 0,30 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,092452 0,27 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014062 0,90 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,012050 0,87 Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,013632 0,26 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014873 0,23 Vakıf Port. Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,012796 0,20 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 201,530499 0,84 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,014618 0,75 Ak Portföy Altın Fonu 0,051663 0,16 ING Portföy Altın Fonu 0,024819 0,15 Garanti Portföy Altın Fonu 0,062907 0,15 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,885127 0,20 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,018417 0,19 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,470387 0,19 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 58,939521 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,047067 0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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