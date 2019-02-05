Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045439 0,90 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,070455 0,72 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035058 0,58 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,403261 0,54 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,437737 0,51 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048540 0,64 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021987 0,57 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,026883 0,53 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020568 0,33 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027076 0,31 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,789359 1,78 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030770 1,69 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019339 1,06 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054174 1,06 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,335640 1,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,996949 0,90 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,002654 0,51 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,137720 0,38 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,065478 0,37 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,794671 0,33 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019298 0,52 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,803558 0,48 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,936162 0,42 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,906723 0,37 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,215743 0,31 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,488016 0,11 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,888230 0,06 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,537776 0,06 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,471310 0,06 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,246767 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

