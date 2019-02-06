Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,711478 0,26 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,138920 0,25 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022986 0,25 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035098 0,11 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,005885 0,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022135 0,67 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,035654 0,43 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,363496 0,33 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,171967 0,23 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020611 0,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035049 1,07 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,875711 1,00 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031026 0,83 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033489 0,72 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019848 0,71 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,006516 0,39 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,069031 0,33 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,196591 0,25 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,344691 0,23 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,016839 0,18 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031392 0,30 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,979565 0,15 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,251954 0,11 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014074 0,08 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,016886 0,06 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,488349 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 229,225133 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,018440 0,07 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023367 0,06 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,538105 0,06





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