Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183460 0,61 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,645555 0,59 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023162 0,53 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,450929 0,48 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021152 0,43 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,560543 0,21 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013317 0,20 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,457946 0,18 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,580164 0,18 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,173377 0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 65,780620 1,02 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054731 0,43 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053951 0,15 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,038200 0,11 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,334910 0,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,008614 0,49 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,305999 0,42 Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 126,214431 0,27 İş Portföy Robofon Atak Değ. Fon 1,173964 0,25 HSBC Portföy Değ. Fon 77,903827 0,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030554 0,40 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015976 0,38 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052551 0,37 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,931770 0,36 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 0,985590 0,34 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,606192 0,63 TEB Portföy Altın Fonu 0,054170 0,39 İş Portföy Altın Fonu 0,024971 0,39 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019073 0,38 Garanti Portföy Altın Fonu 0,063023 0,38 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023439 0,19 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018209 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,047269 0,19 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 59,193699 0,19 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,906377 0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

