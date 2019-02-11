Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya mersin Ceyhan
Sevmek lazım...!
Sevmek lazım...!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Ant Yapı'ya taze kan
Ant Yapı'ya taze kan
17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Buluşuyor
7 Kıtadan Kadınlar 7 Mart’ta
Cepte sert fren yaptık
Cepte sert fren

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183460 0,61...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183460 0,61 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,645555 0,59 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023162 0,53 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,450929 0,48 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021152 0,43 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,560543 0,21 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013317 0,20 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,457946 0,18 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,580164 0,18 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,173377 0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 65,780620 1,02 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054731 0,43 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053951 0,15 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,038200 0,11 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,334910 0,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,008614 0,49 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,305999 0,42 Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 126,214431 0,27 İş Portföy Robofon Atak Değ. Fon 1,173964 0,25 HSBC Portföy Değ. Fon 77,903827 0,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030554 0,40 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015976 0,38 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052551 0,37 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,931770 0,36 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 0,985590 0,34 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,606192 0,63 TEB Portföy Altın Fonu 0,054170 0,39 İş Portföy Altın Fonu 0,024971 0,39 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019073 0,38 Garanti Portföy Altın Fonu 0,063023 0,38 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023439 0,19 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018209 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,047269 0,19 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 59,193699 0,19 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,906377 0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5