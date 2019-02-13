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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023709...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023709 1,22 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040429 0,61 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,037042 0,53 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,055583 0,52 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,744950 0,52 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013473 1,47 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,046911 0,77 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021940 0,63 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049087 0,55 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027265 0,39 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,055036 1,68 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031196 1,48 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,473557 1,46 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025019 1,42 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064159 1,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064042 0,68 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,567015 0,26 Gedik Portföy Karma Fon 0,785235 0,25 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,979946 0,24 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,808760 0,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030700 0,47 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016050 0,43 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052781 0,41 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,935711 0,39 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 0,989662 0,38 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,054425 0,44 Deniz Port. Altın Fonu 0,028379 0,44 HSBC Portföy Altın Fonu 1,985401 0,43 Garanti Portföy Altın Fonu 0,063313 0,43 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019160 0,43 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 80,029564 0,08 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018220 0,07 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 19,900758 0,06 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 56,024474 0,06 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023467 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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