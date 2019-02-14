Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon mersin dünya
Zencefil ve zerdeçal kullananlar dikkat!
Zencefil ve zerdeçal kullananlar dikkat!
Turizmde “macera“ 263 milyar dolar harcattı
Turizmde “macera“ 263 milyar dolar...
Merakla bekleniyordu Türkiye fiyatı açıklandı
Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı açıklandı
Sevmek lazım...!
Sevmek lazım...!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021198 0,25...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021198 0,25 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,450179 0,16 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,019841 0,16 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 16,367887 0,15 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,644602 0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013641 1,25 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,047591 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032382 0,73 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066659 0,53 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035006 0,21 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064202 0,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,983726 0,39 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,568451 0,25 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,033097 0,22 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,093270 0,19 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020538 0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,023535 0,81 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,262817 0,13 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,016585 0,11 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,268827 0,11 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014949 0,10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 201,564025 0,23 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,035688 0,15 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,584549 0,11 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,490734 0,07 ING Portföy Para Piyasası Fonu 80,083053 0,07 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018232 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,018531 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 59,302859 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5