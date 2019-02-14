Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021198 0,25 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,450179 0,16 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,019841 0,16 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 16,367887 0,15 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,644602 0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013641 1,25 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,047591 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032382 0,73 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066659 0,53 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035006 0,21 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064202 0,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,983726 0,39 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,568451 0,25 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,033097 0,22 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,093270 0,19 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020538 0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,023535 0,81 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,262817 0,13 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,016585 0,11 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,268827 0,11 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014949 0,10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 201,564025 0,23 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,035688 0,15 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,584549 0,11 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,490734 0,07 ING Portföy Para Piyasası Fonu 80,083053 0,07 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018232 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,018531 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 59,302859 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)