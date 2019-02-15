Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052839 0,91 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 512,706036 0,90 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046651 0,81 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035802 0,79 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,509604 0,78 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013903 1,92 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020631 1,51 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049332 1,02 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021956 0,88 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021302 0,64 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 66,568315 1,86 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032758 1,16 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048005 1,15 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025066 1,13 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092963 1,10 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042877 1,07 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,992489 0,89 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,179894 0,76 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,820387 0,66 Gedik Portföy Karma Fon 0,786414 0,60 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019656 0,81 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,827290 0,76 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,921828 0,61 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,986223 0,60 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,944507 0,56 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 20,174400 0,69 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 202,942701 0,68 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019168 0,47 TEB Portföy Altın Fonu 0,054437 0,47 Deniz Port. Altın Fonu 0,028385 0,47 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 80,143916 0,08 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018253 0,07 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023496 0,06 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 56,094270 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,918583 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

