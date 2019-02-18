Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,019929 0,23 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 141,326620 0,22 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,623684 0,22 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042490 0,21 OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,053901 0,20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014166 1,89 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,512713 0,28 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,059095 0,25 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,176607 0,24 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,462431 0,24 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040128 2,10 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,597746 1,55 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093846 0,95 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,394668 0,87 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035413 0,87 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,003139 0,52 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,421646 0,51 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016932 0,50 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,180463 0,49 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,638887 0,48 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,850670 1,16 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027575 0,59 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039878 0,40 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,269073 0,35 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030807 0,33 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,025157 0,29 Deniz Port. Altın Fonu 0,028465 0,28 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022551 0,28 Garanti Portföy Altın Fonu 0,063505 0,28 TEB Portföy Altın Fonu 0,054588 0,28 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,047475 0,19 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 59,451024 0,19 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,483138 0,19 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 100,196988 0,19 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,927670 0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

