Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 513,677232 0,22 Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 254,732041 0,18 QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,168876 0,14 İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,019462 0,11 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,305948 0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022087 1,63 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014449 0,78 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021199 0,52 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022217 0,37 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,087405 0,36 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111528 1,23 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,168807 1,09 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036084 1,04 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,295730 0,98 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,875552 0,95 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042994 0,85 Gedik Portföy Karma Fon 0,797378 0,58 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,014401 0,57 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,423350 0,51 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,246004 0,47 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,928697 1,26 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031625 0,92 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016518 0,89 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,054273 0,86 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,960302 0,80 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,138949 1,41 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,730395 0,95 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033239 0,90 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 208,398379 0,90 TEB Portföy Altın Fonu 0,056019 0,89 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,492828 0,07 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018321 0,07 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023583 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,047564 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,937060 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



