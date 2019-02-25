Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 256,078548 0,34 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,047155 0,31 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031795 0,30 QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,169614 0,29 Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç. 0,017528 0,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022430 0,91 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,098932 0,63 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021484 0,54 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049953 0,41 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,384453 0,41 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044484 2,38 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025753 1,65 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038742 1,44 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,888636 1,35 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018859 1,32 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043515 0,98 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,015834 0,97 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,527412 0,95 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,095042 0,95 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,428743 0,72 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028247 1,56 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,011839 1,42 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,613342 0,99 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,313255 0,93 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040630 0,91 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,982736 0,13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,047681 0,18 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 59,708510 0,18 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,948875 0,18 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,660221 0,18 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023640 0,18





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