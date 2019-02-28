Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon ekonomi Bursa dünya
Aşk ve  Gastronomi
Aşk ve  Gastronomi
Tüketiciye TUZ uyarısı
Tüketiciye TUZ uyarısı
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Benzinde 11 kuruş indirim
Benzinde bu kez indirim
Vergide dijital dönüşüm
Vergide dijital dönüşüm

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024000...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024000 0,58 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040914 0,46 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,767192 0,43 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,142107 0,38 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,449640 0,36 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014386 1,78 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021361 0,15 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,333403 0,13 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,594865 0,07 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,470994 0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,377444 0,41 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033798 0,27 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068532 0,26 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036300 0,07 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 59,658586 0,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,094488 0,36 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064769 0,35 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,110861 0,29 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,022773 0,29 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,045527 0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016300 0,84 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,000532 0,77 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053576 0,75 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,949301 0,75 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031200 0,65 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,064401 0,98 TEB Portföy Altın Fonu 0,055266 0,85 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032784 0,83 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022829 0,83 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019449 0,81 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023684 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 80,747561 0,06 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 100,816044 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 59,818035 0,06 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,674431 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5