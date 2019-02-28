Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024000 0,58 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040914 0,46 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,767192 0,43 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,142107 0,38 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,449640 0,36 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014386 1,78 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021361 0,15 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,333403 0,13 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,594865 0,07 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,470994 0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,377444 0,41 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033798 0,27 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068532 0,26 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036300 0,07 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 59,658586 0,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,094488 0,36 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064769 0,35 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,110861 0,29 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,022773 0,29 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,045527 0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016300 0,84 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,000532 0,77 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053576 0,75 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,949301 0,75 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031200 0,65 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,064401 0,98 TEB Portföy Altın Fonu 0,055266 0,85 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032784 0,83 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022829 0,83 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019449 0,81 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023684 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 80,747561 0,06 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 100,816044 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 59,818035 0,06 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,674431 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

