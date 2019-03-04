Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 519,925963 1,09 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,047681 0,58 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,158539 0,50 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,036409 0,50 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,601463 0,47 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,110395 0,59 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049988 0,40 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022246 0,40 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027840 0,37 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021667 0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057096 1,24 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,374241 1,07 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,086114 1,01 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066663 0,92 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034117 0,75 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,853345 0,35 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010286 0,22 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,337675 0,22 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,033518 0,20 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,045652 0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019982 0,52 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,850560 0,46 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,948937 0,38 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,955311 0,36 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,426965 0,19 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 20,450103 0,50 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 205,094311 0,26 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 17,691979 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,047886 0,19 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,250834 0,19 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,693814 0,19 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023744 0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

