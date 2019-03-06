Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,614215 0,42 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 520,428588 0,14 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,555196 0,13 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,314906 0,08 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,201285 0,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022535 0,59 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,143615 0,11 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014502 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,408562 1,08 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025975 0,95 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,116473 0,80 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,556224 0,79 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034616 0,38 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,434521 0,59 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017285 0,38 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,044028 0,36 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,575590 0,15 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,096767 0,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,949176 0,30 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028531 0,14 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,479450 0,05 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,249680 0,05 Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,327510 0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 202,069961 0,10 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,703216 0,06 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 101,188314 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018466 0,06 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 315,732474 0,06 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 20,153976 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

