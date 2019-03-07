Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 523,285700 0,55 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,621105 0,43 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053968 0,28 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,047884 0,24 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,194918 0,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021479 0,44 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021697 0,42 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027949 0,17 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050289 0,13 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,398722 0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 70,134634 1,67 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,909530 0,97 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,052043 0,81 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,419835 0,80 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020132 0,63 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Karma Fon 0,820757 0,71 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,345510 0,38 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,095860 0,33 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,046955 0,27 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,015435 0,27 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031645 0,82 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030804 0,26 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052894 0,26 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016096 0,26 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,862590 0,24 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 20,210890 0,80 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,371073 0,77 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 203,218277 0,57 İş Portföy Altın Fonu 0,025126 0,28 TEB Portföy Altın Fonu 0,054530 0,27 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,707830 0,06 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018465 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018477 0,06 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 315,919115 0,06 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 17,723604 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



