Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon atasehir Tokyo
Google'a ceza
Google'a “milyarlık“ ceza
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO
Her ses bir nefes
Her ses bir nefes
İkinci ödülü aldı
İkinci ödülü aldı

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,055225 0,17 ING...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,055225 0,17 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,898519 0,10 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,037224 0,09 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,020306 0,09 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038879 0,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015393 1,56 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,051823 0,35 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023209 0,16 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022332 0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 63,361917 0,53 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033907 0,47 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,414487 0,37 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026729 0,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,021029 0,30 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,179936 0,12 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,033857 0,11 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,035286 0,10 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,027599 0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020628 0,14 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,900375 0,13 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014324 0,10 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,015179 0,07 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,016844 0,07 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,509775 0,06 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023976 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,048359 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,018577 0,06 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,834443 0,06


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5