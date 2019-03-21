Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,055225 0,17 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,898519 0,10 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,037224 0,09 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,020306 0,09 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038879 0,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015393 1,56 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,051823 0,35 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023209 0,16 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022332 0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 63,361917 0,53 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033907 0,47 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,414487 0,37 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026729 0,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,021029 0,30 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,179936 0,12 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,033857 0,11 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,035286 0,10 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,027599 0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020628 0,14 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,900375 0,13 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014324 0,10 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,015179 0,07 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,016844 0,07 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,509775 0,06 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023976 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,048359 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,018577 0,06 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,834443 0,06





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