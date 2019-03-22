Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,630508 0,86 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,444152 0,82 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042412 0,82 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,181966 0,68 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 141,554148 0,48 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022240 0,59 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,183497 0,18 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,347092 0,10 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,612034 0,10 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,543407 0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051651 1,68 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101029 1,61 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034273 1,08 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 63,920577 0,88 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019096 0,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değ. Fon 78,899327 0,42 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,666425 0,28 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026671 0,24 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016607 0,24 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,022962 0,23 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031834 0,44 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,054578 0,41 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,966759 0,39 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016607 0,38 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,017438 0,37 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,959255 1,00 TEB Portföy Altın Fonu 0,056368 0,57 Deniz Port. Altın Fonu 0,029388 0,46 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033432 0,45 Ak Portföy Altın Fonu 0,053594 0,44 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,510690 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,048388 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 81,736004 0,06 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018619 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018637 0,06









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