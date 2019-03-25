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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 553,390810 4,69...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 553,390810 4,69 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,056020 1,78 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,049379 1,69 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033767 1,48 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,239670 1,38 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022500 1,17 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,052205 1,07 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028758 0,89 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022422 0,66 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,187840 0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073398 2,09 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035329 1,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,042958 1,25 İş Portföy İki. Değ. Fon 7,737456 1,18 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,916966 0,97 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,207940 0,63 İş Portföy Bir. Değ. Fon 69,069857 0,33 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,921049 1,57 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020859 1,54 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,014953 1,20 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032211 1,18 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,055198 1,14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 219,270824 4,94 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,737652 4,63 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,661034 3,91 İş Portföy Altın Fonu 0,026301 1,36 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033861 1,28 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024032 0,18 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018669 0,17 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 20,374277 0,17 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,029951 0,17 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 319,168055 0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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