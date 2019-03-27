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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,332607...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,332607 0,09 Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021056 0,08 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,058333 0,07 Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 262,552047 0,07 İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024939 0,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,035163 0,20 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,047154 0,07 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,117928 0,07 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,046396 0,06 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,030191 0,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,298201 0,06 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,262339 0,05 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,302824 0,05 Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,222268 0,05 Oyak Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,172008 0,05 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,502586 0,07 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018691 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,035880 0,06 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,553934 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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