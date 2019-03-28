Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,056698 0,15 Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036973 0,08 Perform Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,017288 0,08 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,333600 0,07 Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021071 0,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,428498 0,08 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,030210 0,06 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,046424 0,06 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053342 0,06 Ak Portföy Değ. Fon 0,150021 0,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014365 0,17 Vakıf Port. Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,013137 0,07 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015145 0,06 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,291619 0,06 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,303560 0,06 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,515819 0,07 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,038910 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,048556 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 82,003820 0,06 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 57,450432 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

