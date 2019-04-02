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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,584988 1,91...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,584988 1,91 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040694 1,58 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,409076 1,46 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,170576 1,42 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 135,529408 1,27 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016027 1,61 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023621 0,74 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,405459 0,52 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,249771 0,52 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,205456 0,36 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,087996 1,91 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,287464 1,64 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027454 1,50 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036856 1,28 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042818 1,23 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,986329 1,09 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,052313 0,97 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,183829 0,96 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,035736 0,94 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,021658 0,79 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026172 0,87 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,882705 0,82 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,453250 0,45 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039226 0,33 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,975923 0,33 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları TEB Portföy Para Piyasası Fonu 320,659383 0,06 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,555885 0,06 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,519747 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 82,233143 0,06 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 57,616704 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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