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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 544,096265 2,54...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 544,096265 2,54 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,417157 1,98 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041399 1,73 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172688 1,24 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,591715 1,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016083 0,35 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,137024 0,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,845031 0,83 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,048218 0,35 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042885 0,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,021777 0,55 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016328 0,53 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,015742 0,29 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,047397 0,26 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,055083 0,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031269 0,38 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026204 0,12 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,476846 0,08 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015189 0,07 Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,226819 0,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 21,053823 2,40 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 211,753542 2,34 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,988233 1,75 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018745 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 82,284615 0,06 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 57,652276 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,048729 0,06 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,520671 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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