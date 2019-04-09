Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya Trabzon mersin
Engellilere köprü olacak
Engellilere köprü olacak
100'ün üzerinde eleman aldı
100'ün üzerinde istihdam
Ticari üniteler satışa çıkıyor
Ticari üniteler satışta
Seçim onlara yaradı
Seçim onlara yaradı
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 551,994319 2,85...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 551,994319 2,85 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034772 1,43 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,057569 1,42 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,050509 1,41 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,299110 1,36 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016796 2,77 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023008 2,54 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023341 2,31 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,321590 1,92 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053893 1,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040305 1,48 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073156 1,44 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,941647 1,44 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036237 1,42 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062377 1,41 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,098369 1,65 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,961791 0,85 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,067630 0,65 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010097 0,47 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026622 0,40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032484 2,06 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,989257 1,91 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,034285 1,83 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,995603 1,44 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,040125 1,41 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,470843 3,89 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,517634 2,48 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034233 2,14 TEB Portföy Altın Fonu 0,057798 2,14 HSBC Portföy Altın Fonu 2,105373 2,11 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,526270 0,06 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 321,964727 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,048902 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 61,234786 0,06 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,256049 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5