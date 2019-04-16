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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 561,720056 1,36...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 561,720056 1,36 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035491 0,26 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020771 0,10 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,351459 0,09 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,016472 0,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054939 0,06 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,385725 0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,106742 0,45 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,048493 0,26 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018992 0,26 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063822 0,18 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037316 0,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Qinvest Portföy Değ. Fon 0,048020 0,37 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,015957 0,36 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026734 0,31 Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,258526 0,22 Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1,214691 0,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,887377 0,46 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,311821 0,06 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,304238 0,05 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,275424 0,05 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,461034 0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 21,687629 0,92 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,414940 0,51 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,508040 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,095368 0,06 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 323,270250 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 61,484163 0,06 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018887 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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