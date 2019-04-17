Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020851 0,39 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024399 0,32 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,887186 0,30 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,058608 0,29 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,843138 0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017201 0,81 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024670 0,60 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,395781 0,42 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,548717 0,35 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,228258 0,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106958 2,10 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090906 2,09 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046382 2,06 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,393198 2,00 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037530 1,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041746 1,50 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,443874 1,16 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,507491 0,92 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,243885 0,89 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,662835 0,73 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,262120 0,62 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,891050 0,41 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,972676 0,25 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,378564 0,13 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021726 0,12 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,424619 0,05 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,019209 0,06 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024356 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,098485 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 61,521309 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 82,959579 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



