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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024545...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024545 0,60 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,145575 0,41 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,042377 0,38 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,585353 0,34 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041183 0,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,434164 0,20 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,153718 0,11 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,229258 0,08 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,549488 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093325 2,66 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047461 2,33 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109079 1,98 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 35,011511 1,80 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018523 1,74 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,019669 1,44 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042281 1,28 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,333436 1,17 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,677840 0,90 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,519968 0,83 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,274137 0,95 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,980194 0,77 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,895431 0,49 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017424 0,36 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,383194 0,34 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,019221 0,06 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,508625 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,049156 0,06 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 58,161877 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,101581 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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