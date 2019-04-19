Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058879 1,23 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035691 1,10 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051312 1,09 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,349950 1,02 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 559,806623 1,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017212 1,26 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055124 1,23 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030396 1,12 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,400003 1,08 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024769 0,94 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038060 1,45 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064153 1,30 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075524 1,26 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029128 1,20 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,973789 1,17 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,995009 0,81 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,068018 0,54 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,138412 0,48 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,129958 0,46 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,096855 0,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,999274 1,12 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021803 1,07 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,077797 0,88 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032683 0,75 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,007726 0,70 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 21,423483 1,17 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,450466 1,16 TEB Portföy Altın Fonu 0,058120 1,04 İş Portföy Altın Fonu 0,026779 0,78 HSBC Portföy Altın Fonu 2,117168 0,77 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 61,596459 0,06 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 58,197531 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,104701 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,049186 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 83,059903 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

