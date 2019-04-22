Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588846 0,61 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,417598 0,51 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020937 0,42 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041367 0,38 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,896499 0,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,550947 0,11 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,154688 0,05 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,438896 0,03 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,232682 0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026178 1,23 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038024 0,86 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042212 0,81 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,108120 0,75 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018988 0,66 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 1,826940 0,46 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017038 0,42 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 30,454120 0,42 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,147646 0,38 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,566544 0,37 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,901954 0,86 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,987431 0,70 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,282096 0,65 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,501745 0,23 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015340 0,22 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 21,427031 0,02 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,114179 0,19 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018955 0,18 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 61,709748 0,18 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,537963 0,18 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 58,304033 0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

