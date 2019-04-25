Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024969 1,03 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,059766 0,94 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,147967 0,90 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043089 0,89 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,877526 0,86 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,436149 3,35 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023945 0,61 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055647 0,55 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030626 0,38 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,239304 0,19 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046099 1,80 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090696 1,76 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,079325 1,12 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019078 1,01 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026387 0,71 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,068844 0,85 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,013855 0,71 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,330544 0,39 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017117 0,36 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,765098 0,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022030 0,78 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,098411 0,73 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,019472 0,68 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,014411 0,46 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,901926 0,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 21,666298 0,59 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034658 0,22 İş Portföy Altın Fonu 0,026997 0,22 HSBC Portföy Altın Fonu 2,133727 0,21 Fiba Portföy Altın Fonu 0,020602 0,21 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,510718 0,07 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018990 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,019011 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,049368 0,06 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,540831 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

