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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025174...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025174 0,78 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,060421 0,65 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,149064 0,49 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043339 0,35 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,880062 0,32 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017402 1,04 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,469235 0,39 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,503105 0,15 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,205512 0,12 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,364858 0,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 64,681296 1,31 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,080620 0,54 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,438385 0,53 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029173 0,51 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077319 0,48 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069501 0,57 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,034505 0,27 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,671113 0,24 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,050537 0,22 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,663252 0,18 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,384426 0,31 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,033535 0,30 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,064492 0,28 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,017367 0,27 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,017089 0,18 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,056657 0,33 Fiba Portföy Altın Fonu 0,020990 0,32 TEB Portföy Altın Fonu 0,059694 0,32 Deniz Port. Altın Fonu 0,031118 0,31 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024610 0,31 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,512289 0,08 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019048 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,019068 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,139370 0,06 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,545638 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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