Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025456 1,12 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043783 1,02 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,545696 0,97 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,060998 0,95 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,150402 0,90 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024231 1,11 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017518 0,67 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,483382 0,57 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031097 0,42 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025026 0,34 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,024106 1,59 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086908 1,56 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044129 1,51 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,134345 1,50 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,427152 1,32 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,010948 1,51 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070169 0,96 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,327110 0,91 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,127063 0,87 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,323546 0,80 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,899637 0,66 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022431 0,56 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,033712 0,53 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,127298 0,53 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,050845 0,50 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 22,146256 0,62 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035494 0,53 TEB Portföy Altın Fonu 0,060003 0,52 İş Portföy Altın Fonu 0,027627 0,51 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021096 0,51 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019072 0,13 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,049583 0,13 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 58,661304 0,12 ING Portföy Para Piyasası Fonu 83,725583 0,12 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,145665 0,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

