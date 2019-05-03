Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025801 1,36 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044301 1,18 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,152086 1,12 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,917684 1,11 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,921808 1,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,453731 0,12 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,608680 0,10 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,507349 0,04 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,628942 0,03 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,208334 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,843176 0,11 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039027 0,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070855 0,98 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,140144 0,28 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010335 0,22 TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 4,444280 0,16 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,094997 0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,058207 0,36 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,130608 0,16 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022464 0,15 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,023860 0,09 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,329183 0,05 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 62,090949 0,12 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,548447 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,148956 0,06 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,019397 0,06 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 104,624489 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

