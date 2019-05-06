Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040324 0,94 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,406849 0,85 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 136,387467 0,69 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,169828 0,66 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,565812 0,60 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025198 1,06 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,477659 0,57 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017097 0,55 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022964 0,53 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056645 0,37 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039575 1,40 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,746697 1,12 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029362 1,00 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066383 0,90 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077718 0,69 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,227934 0,64 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017050 0,51 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016460 0,48 İş Portföy İki. Değ. Fon 7,920840 0,43 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,123876 0,40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,074404 0,79 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,326164 0,16 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,289074 0,16 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,318370 0,15 Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,367923 0,15 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,878512 2,01 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,114685 0,80 İş Portföy Altın Fonu 0,027405 0,07 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,551356 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,049706 0,19 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,158606 0,19 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 62,245563 0,19 ING Portföy Para Piyasası Fonu 83,931891 0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

