Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 580,155310 0,75 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036934 0,71 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,924959 0,63 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,152847 0,62 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025915 0,60 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017429 1,94 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,489481 0,48 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023973 0,41 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056874 0,40 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023051 0,38 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042507 0,22 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038061 0,19 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066482 0,15 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,777898 0,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071107 0,51 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,027075 0,41 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,146530 0,35 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010357 0,34 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,097621 0,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,122051 2,30 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,033781 1,12 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,024554 1,01 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,069797 0,95 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,140520 0,54 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035579 1,22 TEB Portföy Altın Fonu 0,060172 1,21 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024793 1,20 Garanti Portföy Altın Fonu 0,069910 1,16 HSBC Portföy Altın Fonu 2,189737 1,16 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,514424 0,07 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019130 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,019147 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 62,284517 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,161827 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

