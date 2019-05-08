Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Bursa food istanbul mersin
5 yılda 45 bin başvuru
5 yılda 45 bin başvuru
Sosyal medya ödülü
Sosyal medya ödülü
Toyota 2018-19 WEC Dünya Şampiyonluğu’nu garantiledi
Şampiyonluğu garantiledi
Huawei P30 lite yakında Türkiye’de
Yakında Türkiye’de
Talep toplandı
Talep toplandı

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054677 2,95...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054677 2,95 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037921 2,67 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062477 2,50 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,467744 2,40 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 593,917979 2,37 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023728 2,94 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058213 2,35 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031921 2,22 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024443 1,96 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,517472 1,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082355 2,43 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038757 1,83 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 72,588048 1,13 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042955 1,05 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040471 0,88 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,143762 2,56 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,037674 2,47 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072513 1,98 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,084615 1,78 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,014140 1,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,333438 9,96 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034704 2,73 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023160 2,56 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,048141 2,30 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,188909 2,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,058738 2,94 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036586 2,83 TEB Portföy Altın Fonu 0,061836 2,77 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021733 2,74 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,869398 2,73 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,165114 0,06 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,514749 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 62,323631 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 84,036442 0,06 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019142 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5