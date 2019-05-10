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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 602,249404...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 602,249404 0,89 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038219 0,71 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,063035 0,69 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,480264 0,60 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054846 0,40 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058775 0,84 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024635 0,68 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017687 0,14 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,623201 0,13 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,643449 0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,423803 0,53 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 72,791444 0,35 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067099 0,27 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,046570 0,54 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,027250 0,41 Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,283380 0,36 Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1,237735 0,34 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,097681 0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035135 0,54 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023312 0,50 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,059707 0,49 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,104932 0,47 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,389702 0,36 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 233,053942 1,09 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,204259 1,07 İş Portföy Altın Fonu 0,028837 0,68 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037083 0,65 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022001 0,58 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,049831 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,171644 0,06 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,555247 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 84,142608 0,06 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 58,952381 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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