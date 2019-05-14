Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,547889 0,62 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039302 0,52 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,393753 0,40 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,167364 0,40 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 134,408421 0,29 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023696 0,31 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024325 0,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,020845 0,13 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,022154 0,12 Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon 0,017322 0,08 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,054744 0,07 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,047950 0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,017071 0,15 Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,125783 0,05 Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,252716 0,05 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,331296 0,05 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,024502 0,04 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 229,132762 0,71 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,811634 0,71 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,516528 0,07 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,559157 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 84,358041 0,06 İş Portföy Para Piyasası Fonu 242,529817 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,184900 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



