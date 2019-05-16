Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,565683 1,29 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,170653 1,06 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,404164 0,98 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 136,465844 0,65 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020764 0,59 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017510 1,18 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057416 0,44 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,448482 0,42 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,442852 0,39 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,241172 0,31 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 70,521885 1,31 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037779 0,99 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064762 0,81 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075758 0,73 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042248 0,62 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,954145 0,46 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,146039 0,41 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,098118 0,34 Gedik Portföy Karma Fon 0,830220 0,30 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,632258 0,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,335319 0,39 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034631 0,19 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,152506 0,19 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,092502 0,17 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,046127 0,17 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 22,542148 0,28 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 226,395963 0,25 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025408 0,19 TEB Portföy Altın Fonu 0,061600 0,19 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036438 0,19 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,517257 0,08 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019240 0,07 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,561206 0,07 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,191589 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 62,641523 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

