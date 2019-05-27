Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya moda Trabzon food istanbul
Yeni atamalar yapıldı
Yeni atamalar yapıldı
Göztepe'de büyük sevinç
Göztepe'de büyük sevinç
Özel projesini tanıttı
Özel projesini tanıttı
TSKB’ye yeni atama
TSKB’ye yeni atama
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
Rigorent’ten Hibrit Atağı!

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020889 0,21...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020889 0,21 OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,125360 0,20 Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021945 0,20 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,632198 0,20 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,021684 0,20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016515 0,40 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,555627 0,37 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,165425 0,15 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,378120 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040892 3,51 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080511 3,39 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,976370 2,48 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,146169 2,40 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018272 2,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,914852 2,35 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,452064 1,86 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,310378 1,51 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037830 1,40 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,230416 1,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,023452 1,51 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,035866 1,32 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,171523 1,00 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,827015 0,98 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,226718 0,92 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,572229 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050377 0,19 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 63,085281 0,19 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024954 0,19 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,228430 0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5