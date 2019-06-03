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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,582652 1,31...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,582652 1,31 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041373 0,68 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,415575 0,49 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,174699 0,41 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 145,761607 0,41 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022887 0,81 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,570231 0,39 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,383249 0,33 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,170461 0,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038278 2,48 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,046613 1,82 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,227120 1,77 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097545 1,70 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066814 1,60 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,981594 2,15 Gedik Portföy Karma Fon 0,843737 1,06 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,323879 0,87 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,497340 0,82 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,095080 0,72 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037088 0,87 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024436 0,71 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,512852 0,54 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030195 0,43 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,950278 0,41 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035191 0,39 Ak Portföy Altın Fonu 0,056618 0,36 Fiba Portföy Altın Fonu 0,020938 0,35 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,962207 0,35 ING Portföy Altın Fonu 0,027277 0,35 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,579288 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050603 0,19 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 106,684814 0,19 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 1,977857 0,19 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 63,366511 0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Yatırım Fonları
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