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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041681 0,74...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041681 0,74 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,175686 0,56 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 139,617214 0,48 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,197867 0,41 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,584999 0,40 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056077 0,90 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023482 0,80 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,434289 0,33 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,233878 0,30 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,625358 0,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061451 2,79 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034173 2,16 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072000 2,14 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,481384 1,63 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040597 1,55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028166 0,77 HSBC Portföy Değ. Fon 80,135710 0,63 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,021337 0,52 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,156441 0,50 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,289696 0,43 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,015780 0,26 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015683 0,24 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,017259 0,23 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,355494 0,23 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,584366 0,23 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 224,231270 1,81 TEB Portföy Altın Fonu 0,059709 0,18 İş Portföy Altın Fonu 0,027468 0,13 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,072527 0,11 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035204 0,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 106,965675 0,26 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,583422 0,26 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050734 0,26 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,265911 0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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