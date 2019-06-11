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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,596408 1,09...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,596408 1,09 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021548 0,83 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,425153 0,75 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,178674 0,65 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042304 0,58 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023530 0,33 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,452120 0,17 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,181579 0,10 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,249039 0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039875 1,80 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036936 1,71 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,048229 1,62 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,276505 1,14 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,130320 1,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,049310 1,60 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,015924 1,01 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,530889 0,74 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,433612 0,63 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,334568 0,62 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,841727 1,45 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025228 1,19 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038142 1,15 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,977170 1,08 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,268263 0,85 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,525683 0,08 ING Portföy Para Piyasası Fonu 85,876697 0,06 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,025192 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 63,690815 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,279330 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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