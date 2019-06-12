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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,432785 1,80...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,432785 1,80 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,605102 1,46 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042855 1,30 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,180720 1,15 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 561,947873 0,93 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023618 0,37 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021604 0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027017 0,87 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076725 0,37 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036160 0,23 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034976 0,22 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041272 0,17 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,025616 0,95 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,099788 0,46 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016947 0,39 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,174634 0,34 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,021664 0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,012399 0,11 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014526 0,10 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,024866 0,06 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,314779 0,05 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,359288 0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,205099 0,75 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 224,127936 0,65 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,337853 0,53 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,588496 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,282698 0,06 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,526018 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 63,731372 0,06 İş Portföy Para Piyasası Fonu 246,914175 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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FonlarKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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