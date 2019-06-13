Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin hasan işletim sistemi
LPG üretimi azaldı
LPG üretimi azaldı
Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika
Küre Dağları'na sertifika
Avrupa'da drone için yeni kurallar
Drone için yeni kurallar
ÖTV'de süre uzasın
ÖTV'de süre uzasın
30 dolar varsayımı
30 dolar varsayımı

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,372979 0,72...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,372979 0,72 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039048 0,59 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036388 0,55 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,487333 0,54 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,954794 0,53 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023413 1,22 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030348 0,27 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,395595 0,23 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055887 0,22 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,223618 0,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027300 0,81 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,842842 0,59 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069254 0,55 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,267425 0,55 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 47,691157 0,54 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,049802 2,62 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069412 0,43 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,234058 0,42 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,593100 0,38 HSBC Portföy Değ. Fon 81,553016 0,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034186 1,20 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,076948 1,14 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,033774 0,99 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,871786 0,59 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,100320 0,48 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035864 1,21 TEB Portföy Altın Fonu 0,060799 1,19 Deniz Port. Altın Fonu 0,031578 1,18 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024992 1,17 ING Portföy Altın Fonu 0,027757 1,16 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,589505 0,06 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,025223 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050928 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 63,771320 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 85,984890 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5