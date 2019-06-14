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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 566,371399 1,48...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 566,371399 1,48 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,080829 1,23 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051733 0,66 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060229 0,53 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036569 0,50 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014119 2,52 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023627 0,91 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056251 0,65 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021697 0,60 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030481 0,44 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062330 1,02 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034943 0,87 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,991457 0,84 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073155 0,55 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076808 0,52 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,990332 0,50 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,052212 0,43 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,042947 0,40 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,716621 0,35 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,165181 0,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,084469 0,70 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034423 0,69 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,280639 0,65 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,040071 0,61 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022094 0,57 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,459343 1,86 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 227,940355 1,73 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,696288 1,68 İş Portföy Altın Fonu 0,028131 0,75 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036132 0,75 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,019598 0,07 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,266701 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,580835 0,06 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,054125 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050960 0,06


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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